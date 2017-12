Lech Wałęsa złożył życzenia noworoczne. „Mądrości, która wyzwoli siłę decyzji o Zjednoczeniu Opozycji”

„W 2018 oprócz zdrowia życzę wszystkim kochającym wolność i demokrację przede wszystkim mądrości, która wyzwoli siłę decyzji o Zjednoczeniu Opozycji” – napisał były prezydent Polski. Lech Wałęsa zaznaczył następnie, że „ofiara życia Szarego Obywatela nie może być daremna”, nawiązując do samospalenia na Placu Defilad w Warszawie.

Lech Wałęsa bardzo często dodaje wpisy na swoich profilach w portalach społecznościowych. 18 grudnia na Facebooku zwrócił się w jednym z nich do "Unii i innych przyjaciół Polski", prosząc o "jeszcze bardziej zdecydowane działania dyscyplinujące na polskich europarlamentarzystów o zdecydowane popieranie tych działań". "Tym razem to nie jest działanie przeciw Polsce. To jest sprzeciw wobec nieodpowiedzialnych poczynań tego rządu" – stwierdził.

"Moim zdaniem ten kto się opowiada za patriotyzmem i kocha Polskę powinien zdecydowanie ale mądrze i pokojowo walczyć o zmianę tego okropnego układu politycznego. (...) Mamy oczywiście swoje prawa ale i obowiązki. Podobnie Unia ma swoje zasady, prawa i obowiązki w stosunku do Nas. Dlatego popieram zdecydowanie poczynania dyscyplinujące w Unii Europejskiej. Bardzo proszę Unie i innych przyjaciół Polski o jeszcze bardziej zdecydowane działania dyscyplinujące a polskich parlamentarzystów europejskich o zdecydowane popieranie tych działań w Unii" – dodał były prezydent.