NA ŻYWO: Rekonstrukcja rządu premiera Mateusza Morawieckiego

12:56
12:54 Rząd Prawa i Sprawiedliwości:



Prezes Rady Ministrów: Mateusz Morawiecki

Wiceprezes Rady Ministrów: Beata Szydło

Minister kultury i dziedzictwa narodowego: Piotr Gliński

Minister nauki i szkolnictwa wyższego: Jarosław Gowin

Minister infrastruktury: Andrzej Adamczyk

Minister sportu i turystyki: Witold Bańka

Minister finansów: Teresa Czerwińska

Minister spraw wewnętrznych i administracji: Joachim Brudziński

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej: Marek Gróbarczyk

Minister inwestycji i rozwoju: Jerzy Kwieciński

Minister rolnictwa i rozwoju wsi: Krzysztof Jurgiel

Minister obrony narodowej: Mariusz Błaszczak

Minister zdrowia: Łukasz Szumowski

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej: Elżbieta Rafalska

Minister przedsiębiorczości i technologii: Jadwiga Emilewicz

Minister środowiska: Henryk Kowalczyk

Minister energii: Krzysztof Tchórzewski

Minister spraw zagranicznych: Jacek Czaputowicz

Minister edukacji narodowej: Anna Zalewska

Minister sprawiedliwości: Zbigniew Ziobro



Minister - członek Rady Ministrów: Mariusz Kamiński

Minister - członek Rady Ministrów: Mariusz Kamiński

Minister - członek Rady Ministrów: Beata Kempa 12:49 - Prezydent Andrzej Duda miał wpływ na odwołanie szefa MON Antoniego Macierewicza - przyznała Beata Mazurek. 12:48 - Premier Mateusz Morawiecki zaprezentował swój gabinet - to głęboka zmiana wynikająca z nowych zadań i potrzeb - mówiła Mazurek. - Wszystkim dotychczasowym Ministrom należą się podziękowania za ich ogromny trud i pracę dla Polski. Przed nimi nowe zadania - dodała. - Obecny Rząd, tak jak poprzedni, ma służyć Polsce i Polakom, realizować zadania dla dobra naszego kraju - podkreśliła Mazurek. 12:48 Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek poinformowała na konferencji prasowej, że według jej wiedzy nie ma planów zmiany na stanowisku marszałka Sejmu. Wcześniej pojawiały się medialne doniesienia, że były już szef MON Antoni Macierewicz zostanie marszałkiem Sejmu. - Nie ma decyzji, kto zastąpi Joachima Brudzińskiego na funkcji wicemarszałka Sejmu. Nie wykluczam, że nastąpi to na tym posiedzeniu Sejmu - dodała Mazurek.



12:38
12:38
12:37
12:35 Na koniec powiem krótko i filozoficznie: Do roboty! - zakończył premier Morawiecki.

12:34 - Chce, żeby nasz rząd był zapamiętany. Żeby wygrać mecz, musi to być zadanie całego zespołu, całej - jak to pani premier ładnie mówiła - biało-czerwonej drużyny. My nie jesteśmy tu dla prestiżu. Jesteśmy po to, żeby służyć 24 godziny na dobę. Dziękuje moim kolegom i koleżankom z rządu, których nie ma z nami. Nie ma ich tu z nami, bo nasz rząd nie jest przeciwko komuś. Oni wykonali swoją pracę bardzo dobrze i chciałem im bardzo serdecznie za to podziękować - mówi Morawiecki.



12:33 - 40 pokoleń Polaków patrzy na nas - mówi Morawiecki. - Tylko z wszystkimi rodakami uda się ta naprawa losu ale także to, żeby Polska była wielka i jak najsilniejsza - zaznaczył premier. 12:32 - Nie chcemy być rządem dogmatycznym, doktrynalnym. Chcemy być rządem, który łączy gospodarkę ze społeczeństwem, ale też wymiar europejski z naszym polskim, lokalnym - mówi premier. 12:31 Morawiecki: Polska demokracja musi być demokracją z sercem, która służy ludziom i odnajduje nowe ścieżki udziału ludzi w rządach, gospodarce i bogaceniu się duchowym i materialnym. 12:30 - Polska jest pięknym żaglowcem płynącym po morzach i oceanach. To, czy zawinie do portu i znajdzie nowe porty, zależy od tych, którzy pełnią swoją zaszczytną służbę całemu narodowi - mówi premier Mateusz Morawiecki. 12:29 Na zakończenie Andrzej Duda dodał, że jest otwarty na współpracę i poprosił o spotkania w razie jakichkolwiek problemów. - Ja będę czynił wszystko, żeby z państwem, jak najlepiej współpracować. Jestem otwarty. Dziękuje i życzę powodzenia - zakończył prezydent. 12:27 Prezydent zaznaczył, że jeszcze wiele elementów jest do zrealizowania. - Mam nadzieję, że te zmiany przyczynią się do jeszcze bardziej efektywnego działania ministerstw - mówił. Życzył tego wszystkim obecnym oraz Polakom. - Wtedy będą mogli powiedzieć, że to jest realizacja dobrej zmiany, którą wybrali - tłumaczył. 12:25 - Gratuluję panu premierowi. Działania, które podejmuje mają prowadzić do tego, aby w ministerstwach poszczególne działy funkcjonowały jeszcze sprawniej. Wiele dobrych rzeczy udało się już zrobić, przede wszystkim za czasów, kiedy premierem była Beata Szydło - mówi prezydent. 12:24 - Gratuluję. Objęcia urzędów ale także ponad dwóch lat dobrej pracy dla Rzeczpospolitej. Po to, aby ta zmiana, którą zapowiadaliśmy była zmianą dobrą. Jesteście ludźmi bardzo skromnymi. Wielokrotnie słyszałem, jak mówiliście: "to jest służba, my nie mamy żadnych oczekiwań". Wszystkim państwu - zarówno tym, którzy pełnią urzędy i którzy odchodzą - bardzo, z całego serca dziękuję - mówi prezydent Andrzej Duda. 12:23 Andrzej Adamczyk powołany został na ministra infrastruktury. 12:22
12:22 Mariusz Błaszczak zostaje szefem Ministerstwa Obrony Narodowej. 12:21
12:20 Jacek Czaputowicz zostaje ministrem spraw zagranicznych. 12:19
12:19 Joachim Brudziński zostaje szefem MSWiA. 12:18
12:17
12:17 Henryk Kowalczyk zostaje ministrem środowiska. 12:16
12:16 Łukasz Szumowski powołany zostaje na urząd ministra zdrowia. 12:15
12:15 Jerzy Kwieciński powołany zostaje na urząd ministra inwestycji i rozwoju. 12:14 Przysięgę składa Jadwiga Emilewicz.

12:13 Jadwiga Emilewicz powołana zostaje na urząd ministra przedsiębiorczości i technologii. 12:12 Przysięgę składa Teresa Czerwińska.

12:11 Prezydent Andrzej Duda wręcza akt powołania i wieczne pióra. 12:11 Teresa Czerwińska powołana została na urząd ministra finansów. 12:09 Odwołani zostają: Konstanty Radziwiłł, Jan Szyszko, Antoni Macierewicz, Mariusz Błaszczak, Anna Streżyńska, Witold Waszczykowski, Andrzej Adamczyk, Henryk Kowalczyk. 12:05 W Pałacu Prezydenckim nieobecni są: Konstanty Radziwiłł, Antoni Macierewicz, Anna Streżyńska i Witold Waszczykowski. 11:45
11:42
11:41
11:37
11:33
11:26
11:05 Portal TVP Info poinformował nieoficjalnie, że Antoni Macierewicz otrzymał propozycję objęcia funkcji marszałka Sejmu. Portal powołuje się na informacje od jednego z ministrów w rządzie oraz otoczenia prezydenta. 11:00
10:55
10:32 Dziennikarz "Rzeczpospolitej" Michał Kolanko poinformował, że z nieoficjalnych informacji dziennika wynika, iż Antoni Macierewicz pożegna się dziś z rządem. Zmiana ta miała być dyskutowana "do ostatniej minuty".



Z informacji źródeł "Rzeczpospolitej" wynika też, że następcą Błaszczaka w MSWiA będzie Joachim Brudziński. 10:24
10:09
9:26 Była premier Beata Szydło zdementowała informację Radia ZET, jakoby w nowym rządzie miała zostać pełnomocnikiem do spraw wyborów samorządowych.



8:31 Planowane posiedzenie Rady Ministrów o godzinie 10:00 zostało odwołane. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk poinformował na Twitterze, że o 13:30 odbędzie się pierwsze posiedzenie rządu Mateusza Morawieckiego w nowym składzie.



08:00