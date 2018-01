Ukraińcy blokują przejścia graniczne z Polską. Protestują przeciwko nowym przepisom

Jak podaje portal nowiny24.pl, w środę 10 stycznia o godz. 9 grupa kilkunastu osób zebrała się przy drodze w Szeginiach, czyli tuż przed przejściem granicznym Medyka - Szeginie. Osoby przekraczające granicę muszą liczyć się z utrudnieniami również na przejściach Rawa Ruska–Hrebenne oraz Jagodzin–Dorohusk. Uczestnicy manifestacji w obwodach lwowskim i wołyńskim protestują przeciwko nowym przepisom celnym, które weszły w życie 1 stycznia. Z informacji, które są publikowane przez ukraińskie media wynika, że demonstranci blokują m.in. przejścia dla pieszych, przez co występują utrudnienia w ruchu. Przy drodze w Szeginiach, co 10 minut przepuszczanych jest 10 samochodów.

Na łamach portalu dyvys.info wyjaśniono, co zmieniło się w przepisach na Ukrainie. Od nowego roku, bez opłaty celnej można wwieźć do kraju towary o wartości do 500 euro i o wadze do 50 kilogramów. Jest to dozwolone tylko pod warunkiem, jeśli osoba przewożąca towar znajdowała się za granicą ponad dobę i nie przekracza granicy częściej, niż raz w ciągu 72 godzin.