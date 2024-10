Sikorski miał się spiąć z Zełenskim. „Potrafię stawiać sprawy stanowczo”

- Ja rzeczywiście potrafię stawiać sprawy stanowczo. Po owocach ich poznamy – powiedział Radosław Sikorski podczas rozmowy na antenie radiowej Trójki. W ten sposób minister spraw zagranicznych odpowiedział na pytanie, czy podczas wrześniowego spotkania z Wołodymyrem Zełenskim doszło do spięcia. Czyli była awantura? – dopytywała dziennikarka. – Po owocach ich poznamy – dodał jedynie szef MSZ dopytywany o szczegóły.

Te słowa Radosława Sikorskiego to odpowiedź na doniesienia Onetu. Z ustaleń portalu wynikało, że w trakcie spotkania z prezydentem Ukrainy miało dojść do sprzeczki między politykami. Powód? Wołodymyr Zełenski miał zarzucić stronie polskiej, że za słabo wspiera wysiłki Ukrainy w kwestii dołączenia do unii Europejskiej. Ukraiński przywódca miał również domagać się od naszego kraju kolejnych dostaw sprzętu wojskowego. Napięcie miały także wywołać słowa Radosława Sikorskiego dotyczące ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej. Prezydent Ukrainy miał stwierdzić, że Polska zajmuje się nią wyłącznie z powodu polityki wewnętrznej i nie powinna do tej sprawy wracać. W odpowiedzi szef polskiego MSZ miał powiedzieć, że to Ukraina powinna potraktować ekshumacje i pochówki jako chrześcijański gest

W tej ostatniej kwestii pojawiły się jednak nowe wątki. 2 października Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej zapowiedział, że w 2025 roku planuje ekshumacje zabitych w obwodzie rówieńskim Polaków. – Już rozmawiając w Kijowie trzy tygodnie temu, uzyskałem zapewnienia, że sprawa ekshumacji zostanie załatwiona. My tego chcemy nie po to, aby dokuczyć Ukrainie, ale żeby pojednanie polsko-ukraińskie, sojusz, były bez tej drażliwej sprawy – komentował Radosław Sikorski w rozmowie z Polskim Radiem.