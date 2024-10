Ten plan ma uratować Ukrainę. Wymowny komentarz z Białego Domu

Podczas zeszłotygodniowego spotkania w Białym Domu Wołodymyr Zełenski przedstawił Joe Bidenowi „plan zwycięstwa”. Enigmatyczna wizja prezydenta Ukrainy od początku miała budzić niepokój wśród zachodnich urzędników, których zdaniem nie zawiera on ani przełomowych propozycji, ani nie powoduje nadziei na przyspieszenie rozwiązania konfliktu.

Zgodnie z opublikowanym przed kilkoma dniami na łamach „The Wall Street Journal” artykułem, głównym zastrzeżeniem administracji Joe Bidena jest brak w planie Wołodymyra Zełenskiego kompleksowej strategii. Dotychczas nie było jednak na ten temat oficjalnych komentarzy.

Biały Dom komentuje „plan zwycięstwa”

O „plan zwycięstwa” podczas środowej konferencji prasowej zapytany został Matthew Miller, rzecznik Departamentu Stanu USA. W odpowiedzi przekazał on, że administracja miała już „przyjrzeć się dokumentom”. – Wzięliśmy ten plan, przejrzeliśmy go i dostrzegliśmy w nim kilka produktywnych kroków. Zamierzamy porozmawiać o tym ze stroną ukraińską – zapowiedział urzędnik.

W wypowiedzi rzecznika Departamentu Stanu USA zabrakło jednak konkretów na temat samego planu. Co ważne, konkrety nie pojawiły się dotychczas także ze strony ukraińskiej. Jedyne, co zapowiedział urzędnik, to że Stany Zjednoczone „wezmą ten plan pod uwagę”, oraz że poszczególne punkty plany dotyczą nie tylko jego kraju, ale i innych krajów sojuszniczych.

Wołodymyr Zełenski: Październik jest czasem na decyzje

Joe Biden nie był jedyną osobą, której Wołodymyr Zełenski przedstawił „plan zwycięstwa” podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych. Na krótkiej liście pojawili się także kandydujący na urząd prezydenta w nadchodzących listopadowych wyborach wiceprezydentka Kamala Harris i były prezydent Donald Trump.

Wiadomo także, że plan trafił do innych amerykańskich polityków. Już niedługo plan poznać mają kolejni sojusznicy. – Wkrótce będziemy omawiać nasze następne kroki z sojusznikami w formacie Ramstein w Niemczech. Październik jest czasem na decyzje – mówił po wizycie w Białym Domu prezydent Ukrainy.

