Zełenski wrócił do ruchu Putina sprzed 10 lat. „Nikt go nie kopnął”

Wołodymyr Zełenski spotkał się w piątek z Donaldem Trumpem. Następnie prezydent Ukrainy opowiedział o szczegółach rozmowy Fox News. – Rozumiemy, że jeśli w przyszłości pojawią się jakiekolwiek negocjacje, to Ukraina musi być silna. O to właśnie chodzi – zaznaczył ukraiński przywódca. Zełenski podkreślił, że rozmawiał również z Joe Bidenem, Kamalą Harris i Kongresem Stanów Zjednoczonych.

Prezydent USA został również poproszony o komentarz do swoich słów z początku tygodnia dla New Yorkera, że Trump „tak naprawdę nie wie, jak zatrzymać wojnę, nawet jeśli może mu się wydawać, że wie”. – Nie, powiedziałem, że myślę, że rozumiemy znacznie lepiej niż wszyscy, naprawdę, w tym Donald Trump, co dzieje się w Ukrainie i jak go powstrzymać. Trudno to zrozumieć – wyjaśnił Zełenski.

Wojna w Ukrainie. Zełenski o szczegółach spotkania z Trumpem. Padły mocne słowa ws. Putina

Ukraiński przywódca zaznaczył, że jego kraj jest teraz zupełnie innym narodem, niż przed rosyjską inwazją. – Bez tego doświadczenia nie można naprawdę zrozumieć, jak powstrzymać Władimira Putina. I właśnie tym chciałem się podzielić z prezydentem i ceną tej tragedii krwawej inwazji Putina – podkreślił Zełenski. Prezydent Ukrainy odniósł się także do słów Trumpa, że ten ma zarówno dobre relacje z nim, jak i z Putinem.

Zełenski przyznał, że nie jest tym zaniepokojony. Zauważył, że Trump miał tego typu stosunki podczas swojej prezydentury oraz utrzymuje dobre relacje z wieloma krajami i przywódcami ONZ. Prezydent Ukrainy ubolewał również nad brakiem reakcji świata nad aneksją Krymu w 2014 r. – Nikt go nie kopnął, a to oznaczało, że zrozumiał, że może go zająć i pójść dalej, że może zająć nowe terytoria Ukrainy. Zaczął się do tego przygotowywać – do swojego planu – i zrobił to – zakończył Zełenski.

