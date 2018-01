Pawłowicz strofuje Gowina. „No dobrze, jest pan ładny, ale...”

Wicepremier Jarosław Gowin był gościem Konrada Piaseckiego w „Piaskiem po oczach” na antenie TVN24. Polityk komentował m.in. zmiany w rządzie i swoje relacje z prezesem PiS. – Niewątpliwie takie nominacje jak szefowie MSW i MON pochodziły z inspiracji Jarosława Kaczyńskiego. Z wymiany sms-ów wiem, że na nominacji Marka Suskiego zależało bardzo panu premierowi – zdradził prezes partii Porozumienie. – Wpływ Jarosława Kaczyńskiego na obecny rząd nie jest ani o milimetr większy albo mniejszy niż na poprzedni rząd – zapewnił jednocześnie Gowin, podkreślając, że jest po pięciogodzinnej rozmowie z prezesem PiS, któremu z pewnością nie brakuje „sił witalnych ani aktywności”.

Wypowiedzi wicepremiera nie do końca przypadły do gustu jego koalicjantce w ramach Zjednoczonej Prawicy Krystynie Pawłowicz. „Minister Jarosław Gowin dziś o politykach PIS-u po nazwiskach, per »Kaczyński to«, »Suski tamto«, a »Morawiecki« to jeszcze coś. No dobrze, jest Pan ładny, ale, skoro jest Pan od wyższej edukacji, to chyba raczej »prezes Kaczyński«, »premier Morawiecki« i »pan Marek Suski«. Co?” – zwróciła się do Jarosława Gowina Krystyna Pawłowicz.