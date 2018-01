Pod Jasną Górą zapłonęły race. Pielgrzymka kibiców i przepychanki z demonstrantami

„Dla Niepodległej” – pod takim hasłem odbyła się 10. już pielgrzymka kibiców na Jasną Górę. – W czasie naszej pielgrzymiej wędrówki do duchowej stolicy Polski, wielokrotnie słyszeliśmy z ust współczesnych faryzeuszów i uczonych, że to nie jest miejsce dla nas. Pouczali wszystkich kto może, a kto nie może pielgrzymować do najświętszego dla nas Polaków sanktuarium, cenzurowali kazania i wykłady. Mogą nas zewsząd przepędzić, ale Pan Jezus nas nigdy nie wyrzuci ze swojego serca, zawsze nas będzie przygarniał i nas kocha -mówił do zgromadzonych ks. Jarosław Wąsowicz, główny organizator kibicowskich spotkań, którego słowa przytacza portal sportowefakty.wp.pl.

Na Jasnej Górze nie zabrakło tego, co znamy ze stadionów – rac i transparentów. TVP Info relacjonuje, że jubileuszowym obchodom towarzyszyła specjalna oprawa – na jasnogórskich błoniach zaprezentowany został orzeł na biało-czerwonym tle. Ultrasi odpalili też setki rac. W trakcie kibicowskiej pielgrzymki doszło do incydentów – starć między kibicami a demonstrującymi przeciwko ich obecności przedstawicielami Obywateli RP i Demokratycznej RP. Jedna z uczestniczek protestu relacjonowała, że doszło do spalenia transparentów.