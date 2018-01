BądźJakKinga. Internauci kpią z Rusin po komentarzu dotyczącym rządów PiS

W piątek, tuż po zakończeniu burzliwych obrad komisji zajmującej się prawem łowieckim, Kingę Rusin o komentarz poprosił dziennikarz Wirtualnej Polski. – Według nie mojego zdania, a zdania naukowców, taka dewastacja nie występowała nawet w czasie okupacji hitlerowskiej. O czym my w ogóle mówimy? W jaki sposób to teraz naprawić? Teraz to tylko możemy postawić jakąś tamę i powiedzieć: "Stop, już stop. Wycieliście wszystko, co jest cenne, zabijacie wszystko, co się rusza, może stop już po prostu" – powiedziała dziennikarka.

Na słowa dziennikarki ostro zareagował na Twitterze dziennikarz Krzysztof Stanowski. "Pani Kingo, czy jest pani pewna, że w czasie II Wojny Światowej bardziej dbano o środowisko? I drugie pytanie: czy się pani sufit na łeb nie spie***?" – zapytał.

W reakcji na wypowiedź Kingi Rusin powstał #BądźJakKinga. Sami zobaczcie efekty.

Jak informowaliśmy w sobotę, na ostatnim posiedzeniu komisji zajmującej się prawem łowieckim doszło do spięcia dziennikarki Kingi Rusin z posłanką PiS Anną Paluch. Gwiazda TVN przekonywała, że polskie społeczeństwo w ogromnej większości jest przeciwne myślistwu. Wyszła ponadto z wnioskiem o wprowadzenie nadzoru społecznego nad działalnością resortu środowiska, Lasów Państwowych i Polskiego Związku Łowieckiego. Podczas wystąpienia Rusin, posłanka PiS Anna Paluch wielokrotnie upominała dziennikarkę, aby "zmierzała do końca wypowiedzi" czy "nie obrażała innych".