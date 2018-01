Piaseczno. Pijany Anglik wszedł przez okienko do restauracji typu drive

Policjanci patrolujący Piaseczno około 20.00 otrzymali zgłoszenie, by pilnie udali się do znanej sieciowej restauracji typu fast food, gdzie nieznany człowiek próbuje wejść do lokalu, wciskając się przez okienko służące do wydawania klientom dań wprost do samochodów.

Na miejscu policjanci stwierdzili, że mężczyzna zdołał już jednak oknem wejść do wnętrza. Jak relacjonują funkcjonariusze, kontakt z nim był bardzo utrudniony, ponieważ nie dość, że mężczyzna mówił po angielsku, to jeszcze znajdował się pod znacznym wpływem alkoholu. Późniejsze badanie wykazało ponad 2 promile. Anglik nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów ani telefonu. Policjant z patrolówki biegle władający językiem angielskim uzyskał co prawda jego dane osobowe, ale 39-latek nie potrafił powiedzieć, gdzie i u kogo się zatrzymał. Nie znał żadnego znanego mu w Polsce adresu czy nazwisk znajomych, do których przyjechał.

Policjant postanowił mu pomóc, wykorzystując między innymi znany portal społecznościowy. I to właśnie okazało się bardzo skutecznym narzędziem, gdyż już po kilkudziesięciu minutach od zamieszczenia informacji o pobycie w piaseczyńskiej komendzie „zagubionego” obywatela Wielkiej Brytanii, zgłosił się po niego przebywający w Polsce znajomy 39-latka, który wyjaśnił szczegółowo sprawę jego „zaginięcia”. Serdecznie podziękował policjantom za pomoc i zabrał znajomego do domu.