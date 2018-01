Wjechał samochodem w wypożyczalnię. Straty na tysiące złotych

Anna Lewandowska nominowana do Biologicznej Bzdury Roku. Wszystko przez... gęsi smalec

Anna Lewandowska została nominowana w prywatnym plebiscycie blogera Łukasza Sakowskiego do nagrody - Biologiczna Bzdura Roku. Sakowski znalazł trzy powody, by dołączyć trenerkę do mało zaszczytnego grona nominowanych.