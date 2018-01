Narodziny dziecka będzie można zgłosić przez internet. Rząd poparł projekt

Obecnie, aby zgłosić narodziny dziecka, rodzic udaje się do urzędu osobiście. Jednocześnie w funkcjonujących dotychczas przepisach i rejestrach publicznych brakowało mechanizmów jednoznacznie łączących dziecko z rodzicami. Gromadzone w aktach imiona, nazwiska i nazwiska rodowe rodziców nie zawsze jednoznacznie ich wskazują. Utrudnia to nie tylko prowadzenie rozmaitych statystyk publicznych, ale też realizację programów pomocowych państwa, takich jak Rodzina 500 plus.

Aby to zmienić, Ministerstwo Cyfryzacji opracowało propozycję zmian w przepisach. Nowelizacja dotyczy ustaw o Ewidencji Ludności i Prawa o Aktach Stanu Cywilnego. Dziś rząd te propozycje przyjął. Umożliwią one:

zgłaszanie urodzenia i wybór imienia dziecka w formie dokumentu elektronicznego. Po zarejestrowaniu urodzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego, odpis aktu urodzenia zostanie przesłany zgłaszającemu wraz z powiadomieniem o nadanym numerze PESEL oraz zaświadczeniem o zameldowaniu. Dokument będzie wydawany w postaci papierowej lub elektronicznej. Rozwiązania te powinny wejść w życie 1 czerwca 2018 r.,



jednoznaczne powiązanie danych rodziców i dzieci w rejestrze PESEL. Numery PESEL rodziców pojawią się w danych gromadzonych przy akcie urodzenia osoby oraz w rejestrze PESEL. Rozwiązanie to powinno obowiązywać od 1 grudnia 2018 r.,



szybsze poprawianie niezgodnych z prawdą informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL. Organy korzystające z dostępu do rejestru PESEL będą mogły zgłaszać niezgodność bezpośrednio do właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego za pomocą dedykowanej do tego e-usługi. Rozwiązanie to ma wejść w życie 1 maja 2019 r.



Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło już prace nad e-usługą zgłoszenia narodzenia dziecka. Z założenia, wniosek będzie można wypełnić w kilka minut, w dowolnym czasie i miejscu, na różnych urządzeniach.

Testowe wnioski dla użytkowników dostępne są na stronach Ministerstwa: