Prezydencki fotograf chwali się niezwykłym zdjęciem Andrzeja Dudy

Od wtorku wieczorem prezydent Andrzej Duda bierze udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, gdzie spotyka się z szefami rządów i państw, a także przedstawicielami biznesu. Szef Gabinetu Prezydenta zaznaczył, że celem wizyty jest pokazanie Polski jako ważnego ogniwa bezpieczeństwa międzynarodowego i rozwoju gospodarczego Europy, a także ważnego ogniwa równowagi europejskiej, jeśli chodzi o rozwój.

"Dzisiaj był intensywny i udany dzień:) Na zakończenie piękny zachód słońca w Davos. Dla mnie podwójnie udany bo zakończony dobrym zdjęciem" – napisał fotograf.

W środę rano, Prezydent podkreślił w wywiadzie na żywo dla TVP Info, że Światowe Forum Ekonomiczne jest spotkaniem nie tylko liderów światowego biznesu, a także polityków. Jak zaznaczył, wydarzenie to jest również okazją do rozmowy o rozwoju i wyzwaniach – zarówno gospodarczych, jak i tych politycznych. – To miejsce, w którym spotykają się dwa światy – świat biznesu i polityki, które są powiązane w zasadzie nierozłącznie – dodał. Andrzej Duda wskazał, że w Davos – wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim – ma "bardzo proste zadanie", jakim jest promowanie Polski i polskich firm, a także zachęcanie do inwestowania w naszym kraju.