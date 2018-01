Rex Tillerson: Polska i Stany Zjednoczone są przeciwko Nord Stream 2

Szef MSZ podkreślił, że wizyta Rexa Tillersona jest potwierdzeniem ścisłych więzi między Polską i USA, a takze zainteresowanie Stanów Zjednoczonych Europą. Czaputowicz wskazał, że dla Waszyngtonu ważna jest Inicjatywa Trójmorza. – Przedmiotem polsko-amerykańskich rozmów były kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, współpracą przemysłów obronnych oraz bezpieczeństwem energetycznym – wskazał Czaputowicz.

– Polska jest wspaniałym demokratycznym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych – zaznaczył Tillerson, podkreślając, że jego wizyta stanowi kontynuację zagadnień poruszonych podczas zeszłorocznej wizyty prezydenta Donalda Trumpa w Warszawie. Sekretarz Stanu USA zaznaczył, że bezpieczeństwo jest zawsze kluczowym tematem rozmów, a Stany Zjednoczone doceniają działania Polski jako sojusznika. – Dziękujemy Polsce, że już spełnia wymóg wydatków 2 proc. PKB na obronę, a na następne lata wyznaczyła plan ponad to – wskazał.

– Polska i Stany Zjednoczone są przeciwko Nord Stream 2, ponieważ widzimy, że zdecydowanie podważa to bezpieczeństwo energetyczne Europy i stabilność energetyczną tego regionu, w związku z czym Rosja ma kolejny instrument, żeby wykorzystać energię jako instrument polityczny. Podzielamy to stanowisko (sprzeciw Polski wobec Nord Stream 2 – red.), ponieważ mamy wspólny kierunek i wiemy, że musimy dywersyfikować swoje źródła energii, ponieważ jest to szczególnie istotne dla długotrwałego bezpieczeństwa energetycznego dla Europy – podkreślił Rex Tillerson. Sekretarz Stanu USA zaznaczył, ze Waszyngton liczy na dalszą współpracę energetyczną, m.in. poprzez sprzedaż gazu skroplonego.