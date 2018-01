Sopot. Rasistowskie wyzwiska i groźby wobec Boliwijczyka

Ze wstępnych ustaleń wynika, że na terenie dworca 31-latek słownie znieważył interweniującego wobec niego pracownika ochrony i groził mu. W chwili zatrzymania był on nietrzeźwy, więc trafił wprost do izby wytrzeźwień. Do zdarzenia doszło w sobotę. Dyżurny sopockiej policji odebrał wówczas zgłoszenie o awanturze i skierował na miejsce patrol.

Przybyli na miejsce policjanci wstępnie ustalili, że 31-letni mężczyzna znieważył na tle narodowościowym pracownika ochrony. Mężczyzna był Boliwijczykiem, co – według relacji policji – nie spodobało się zatrzymanemu. Nietrzeźwy mężczyzna znieważył ochroniarza, a także kierował pod jego adresem groźby. Po zatrzymaniu i doprowadzeniu do komendy został poddany badaniu na zawartość alkoholu we krwi. Okazało się, że w wydychanym powietrzu miał ponad 2 promile alkoholu. Obecnie przebywa on w policyjnym areszcie.

Policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia. W sprawie przyjęto zawiadomienie od pracownika ochrony. Czynności prowadzone są w kierunku znieważenia na tle rasowym i kierowania gróźb karalnych. Za znieważenie na tle rasowym lub narodowym grozi do 3 lat pozbawienia wolności.