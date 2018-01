W ich auto uderzyła bryła lodu. Pasażerkę przewieziono do szpitala

Do zdarzenia doszło na terenie gminy Stawiszyn. Kierowca wraz z pasażerką jechali drogą krajową nr 25 w kierunku Zbierska. W pewnej chwili, w szybę czołową ich pojazdu, od strony pasażera uderzyła tafla lodu. Siła uderzenia była na tyle duża, że lód „przeciął” szybę i wpadł do wnętrza auta. Na szczęście wcześniej rozpadł się na drobniejsze kawałki. Podróżująca mercedesem 41-letnia kobieta została przewieziona do szpitala. Nie odniosła poważniejszych obrażeń.

Jak ustalili wezwani na miejsce policjanci, płat lodu spadł z dachu naczepy, jadącego z przeciwnego kierunku samochodu ciężarowego. 36-letni kierowca ciężarówki został ukarany mandatem oraz punktami karnymi.

Policjanci przypominają kierowcom pojazdów ciężarowych, aby w okresie zimowym zadbali o usunięcie lodu ze swoich pojazdów. Spadające z przyczep i naczep kawałki lodu stwarzają duże zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Podkreślono również, że prawo nakłada na kierowcę obowiązek utrzymania samochodu w takim stanie, aby auto nie zagrażało pozostałym osobom na drodze.