Prezydent Duda: Nie było żadnych polskich obozów koncentracyjnych

– Nie ma mojej zgody na żadną nienawiść między narodami w Polsce, na żaden antysemityzm czy inny przejaw ksenofobii. Zawsze będę się temu sprzeciwiał – mówił Andrzej Duda. – Nigdy nie zgodzę się, żebyśmy jako Naród, Polska jako państwo, byli oczerniani poprzez zakłamywanie prawdy historycznej i poprzez absolutnie fałszywe oskarżenia, których w ostatnich dniach pod adresem naszego kraju i naszego Narodu padło zbyt wiele – mówił prezydent.

Podkreślił, że "nie było żadnego systemowego wsparcia ze strony polskiej dla Holocaustu, dla tej straszliwej machiny zagłady i śmierci". – Była walka z nimi – zaznaczył Duda. – Nie było żadnych polskich obozów koncentracyjnych. Były takie obozy zbudowane na terenie nieistniejącego wtedy Państwa Polskiego przez Niemców, przez hitlerowców, którzy razem z Rosją sowiecką napadli na Polskę, rozdarli ją i zniszczyli – mówił.

Prezydent zaznaczył, że "musimy się domagać przestrzegania elementarnej prawdy". – Tak samo, jak prawem Żydów jest walczyć z antysemityzmem, tak samo my mamy prawo walczyć z tym wielkim i straszliwym pomówieniem – mówił. – Byli niegodziwi ludzie, którzy sprzedawali za pieniądze swoich sąsiadów, ale to nie naród Polski, tylko pojedynczy ludzie, to nie była żadna zorganizowana akcja – podkreślił dalej.

Jak mówił Duda, "w każdym społeczeństwie i w każdym narodzie znajdują się ludzie niegodziwi". – Wszyscy o tym wiemy i pamiętajmy o tym, bo to jest kwestia elementarnej sprawiedliwości, której ja dzisiaj dla Polaków jako Narodu i dla Polski, jako Prezydent RP, domagam się od całego świata – apelował prezydent.