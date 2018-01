Ponad 100 mln złotych z Funduszu Sprawiedliwości na sprzęt ratowniczy dla strażaków

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza wielki ogólnopolski program, dzięki któremu do Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju trafi nowoczesny sprzęt ratowniczy o wartości ponad 100 milionów złotych. Środki będą pochodzić z Funduszu Sprawiedliwości. Strażacy, niosący ochotniczo pomoc ofiarom wypadków, zostaną wyposażeni w profesjonalne zestawy medyczne i defibrylatory.

– To jest największe w historii takie dofinansowanie dla Ochotniczych Straży Pożarnych – podkreślił minister Ziobro. – Moja decyzja jest wyrazem szacunku dla tej formacji, szacunku jako Ministra Sprawiedliwości, ale też i rządu dobrej zmiany, który pokazuje, że myśli o bezpieczeństwie Polaków, szanuje i docenia tych wszystkich, którzy poświęcają swój czas i zaangażowanie działając w ramach Ochotniczych Straży Pożarnych – dodał.

Jak informuje ministerstwo, sukcesem zakończył się pilotaż projektu realizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Małopolsce we współpracy z samorządami. Dziś w Rabce – Zdrój Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro oficjalnie przekazał małopolskim jednostkom OSP wyposażenie do ratowania zdrowia i życia ludzi. Za 10 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości zakupiono m.in. ponad 200 defibrylatorów i 600 zestawów ratowniczych. – Bezpieczeństwo jest najważniejsze, ale równie ważne jest to, że Fundusz Sprawiedliwości to są środki pochodzące od przestępców, a nie od podatników, które wracają teraz do ofiar tych przestępstw, by ratować ich życie i zdrowie – zaznaczył wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

Minister Sprawiedliwości postanowił objąć programem Ochotnicze Straże Pożarne w całej Polsce, bo to właśnie strażacy z OSP często są pierwsi na miejscu wypadków drogowych i to od ich natychmiastowej pomocy zależy życie ofiar. Niosą pomoc z wielkim oddaniem, a często z narażeniem własnego życia.

Program na całą Polskę

– Już od najbliższego piątku rozszerzamy program wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych na całą Polskę. Od tego dnia, co dwa tygodnie będzie ogłaszany nowy konkurs na każde, kolejne województwo – poinformował wiceminister Michał Woś.

Nabory będą ogłaszane w kolejnych województwach według poniższego terminarza:

Podkarpackie – 2 lutego 2018 r.

Świętokrzyskie – 19 lutego 2018 r.

Dolnośląskie – 5 marca 2018 r.

Śląskie – 19 marca 2018 r.

Opolskie – 3 kwietnia 2018 r.

Łódzkie – 16 kwietnia 2018 r.

Pomorskie – 7 maja 2018 r.

Kujawsko-pomorskie – 21 maja 2018 r.

Zachodniopomorskie – 11 czerwca 2018 r.

Lubelskie – 25 czerwca 2018 r.

Mazowieckie – 9 lipca 2018 r.

Warmińsko-mazurskie – 23 lipca 2018 r.

Wielkopolskie – 6 sierpnia 2018 r.

Podlaskie – 21 sierpnia 2018 r.

Lubuskie – 3 września 2018 r.

Zgodnie z przygotowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości programem, o wsparcie będą mogły się ubiegać – w ramach ogłaszanych w kolejnych województwach naborach wniosków – gminy i miasta na prawach powiatu z całego kraju. Za ich pośrednictwem sprzęt ratowniczy trafi do poszczególnych jednostek OSP, które potrzebują specjalistycznego wyposażenia do ratowania życia i zdrowia ludzi. Będą to najnowocześniejsze, profesjonalne, w pełni wyposażone zestawy medyczne oraz defibrylatory do niesienia natychmiastowej pomocy. Na ten cel zostanie przeznaczone z Funduszu Sprawiedliwości ponad 100 mln zł.

– Polska jest fenomenem na skalę europejską, a może i światową posiadając masowy ruch strażacki – powiedział poseł Edward Siarka, prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. – To profesjonalnie wyszkoleni ratownicy, którzy mają chęci, umiejętności, ale czasami brakuje im odpowiedniego sprzętu. Przez lata czekaliśmy na taki moment i dziś ten sprzęt strażacy – ochotnicy otrzymali – mówił, dziękując Ministrowi Zbigniewowi Ziobro.