Kaczyński: Jesteśmy w trakcie tworzenia machiny. Prawda nie obroni się sama

– Trzeba pamiętać, że, niestety, prawda nie obroni się sama. Trzeba stworzyć mechanizm, i właśnie jesteśmy w trakcie tworzenia takiego mechanizmu, takiej – można powiedzieć – machiny, która będzie broniła tej prawdy – mówił Jarosław Kaczyński. Przyznał, że zdaje sobie sprawę z tego, że Polska jest "w pozycji słabszej, bo nasi przeciwnicy są bardzo mocni". – Ale też wiemy, jakie mechanizmy tutaj funkcjonują, mówię o zarówno o mechanizmach społecznych, politycznych, jak i takich technicznych, jak np. w Internecie, gdzie można za jednym razem skupić 100 tys. wpisów za jednym pociągnięciem - mówił.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości zaznaczył, że kiedy przedstawia się mu "ogromne ilości wpisów o polskich obozach zagłady, to wie, że to nie jest tak, że miliony ludzi na świecie to twierdzi". – Ale gdyby nawet tak sądziły miliony ludzi, to jest to kłamstwo i to kłamstwo niesłychanie wręcz skandaliczne ze względu na jego skrajną nienormalność i niską próbę przerzucenia winy za potworne zbrodni z silniejszych – bo Niemcy są od nas silniejsi – na słabszych. To źle świadczy o moralności i postawie i tych, którzy to czynią. Nie przyniesie im to na dłuższą metę sukcesu, przyniesie im klęskę – stwierdził Jarosław Kaczyński w rozmowie z dziennikarzami.

