Próbowali rozebrać atrapę samolotu w centrum Warszawy. Wybuchł pożar

W ścisłym centrum Warszawy, zaledwie kilkadziesiąt metrów od Pałacu Kultury, stoi sporych rozmiarów biały samolot. Władze stolicy od dłuższego czasu nie mogą uporać się z właścicielem działki położonej nieopodal Pałacu Kultury i Nauki. Reprezentatywną okolicę szpecą budki z jedzeniem, kioski i przenośne toalety. Tworząc w tym miejscu swego rodzaju bazar, właściciel działki Tadeusz Koss i zarządzający terenem Michał Kłos obchodzą przepisy o zabudowie.

Od kilku tygodni toczyła się batalia o usunięcie samolotu. Decyzcję w tej sprawie wydał Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego na wniosek stołecznego ratusza. Jak podaje Radio Zet, na rozbiórkę obiektu nie zgadzał się właściciel obiektu, Palestyńczyk Fado Agraa, który od ośmiu lat mieszka w Polsce. Podczas operacji demontażu maszyny właściciel obiektu uderzył jednego z robotników. Chwilę później doszło do zaprószenia ognia w stojącej obok budce z kebabem. – Podczas udzielania przez funkcjonariuszy asysty przy rozbiórce tego obiektu, jego właściciel wszedł do budynku obok, po chwili z niego wyszedł, a chwilę potem we wnętrzu budki pojawił się ogień. Mężczyzna ten został przez policjantów zatrzymany, by wyjaśnić jego ewentualny związek z tym zdarzeniem – powiedział w rozmowie z Onetem asp. sztab. Robert Koniuszy ze śródmiejskiej komendy policji.