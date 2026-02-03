Awaria na kluczowej ulicy w Warszawie. Miasto sparaliżowane, kierowcy stoją w ogromnych korkach

Awaria magistrali wodociągowej spowodowała poważne utrudnienia na Wisłostradzie w Warszawie – poinformowało RMF FM. Pracujące na miejscu zdarzenia służby usiłują jak najszybciej usunąć skutki awarii. Na środkowym pasie jezdni powstało duże zapadlisko na co najmniej trzy metry długości. Zablokowanie części jezdni doprowadziło do korków na jezdni i na zjeździe z Trasy Łazienkowskiej. Sytuacja frustruje kierowców. Jeśli to możliwe warto omijać ten odcinek.

Sprawa jest skomplikowana z uwagi na panujący w stolicy Polski silny mróz. Słupki rtęci pokazują ok. 20 kresek poniżej zera. Niskie temperatury powodują kolejne awarie wodociągowe. Doszło m.in. do pęknięcia magistrali na ul. Conrada na warszawskiej Chomiczówce. Woda zalała część ulicy. Wyciek został już zatrzymany, ale naprawa rury dopiero się rozpocznie. Rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji zapewnił, że awaria nie powoduje przerw w dostawach wody.

Awarie wodociągowe w Warszawie. Kilkanaście wyłączeń w mieście, powodem silny mróz

Warszawskie Wodociągi informują na swojej stronie o kilkunastu wyłączeniach awaryjnych. Chodzi m.in. o Białołękę i ul. Płochocińską, Mokotów i ul. Dominikańską, Ochotę i ul. Lirową oraz Bąśniową, Targówek i ul. Gorzykowską, Ursus i ul. Rydzyńską oraz Aleję Bzów, Ursynów i ul:. Sarabandy, Galopu, Zdzisława Mączeńskiego oraz ppłk. Zbigniewa Stanisława Kiedacza, a także wieś Michałowice i ul. Księcia Józefa Poniatowskiego.

W niedzielę miała z kolei miejsce awaria ciepłownicza na Żoliborzu. Jak relacjonował radny tej dzielnicy Łukasz Porębski mieszkańcy Przasnyskiej, Huebnera i części Rydygiera zostali pozbawieni ogrzewania oraz ciepłej wody. Woda została przywrócona po kilku godzinach tuż przed północą a ogrzewanie w godzinach porannych kolejnego dnia.

Czytaj też:

Nocne wykolejenie pociągu towarowego na Mazowszu. Na miejscu pracują służbyCzytaj też:

Nawet 150 minut opóźnienia na trasie. Tutaj znów pociągi nie dojadą na czas