Oświadczenia majątkowe nowych ministrów. Kto jest najbogatszy?

Joachim Brudziński

Następca Mariusza Błaszczaka w MSWiA w swoim oświadczeniu majątkowym wykazał spore oszczędności. Brudziński zgromadził ponad 206 tys. zł. Oprócz tego może pochwalić się posiadaniem samochodu Volvo XC90 wartego ok. 75 tys. zł oraz dwóch polis na życie w PZU.

Mariusz Błaszczak

W oświadczeniu ministra obrony narodowej czytamy, że jest właścicielem domu o powierzchni ok 155 m kw. oraz mieszkania o powierzchni 49.m kw. Mieszkanie zostało wpisane jako współwłasność małżeńska. Szef resortu obrony posiada również inny dom i działkę, którą otrzymał w spadku po ojcu. Oszczędności Błaszczaka wynoszą 450 tys.zł. W 2017 roku pracując w MSWiA polityk zarobił 258,5 tys. brutto.

Beata Szydło

Szydło, która od grudnia piastuje stanowisko wicepremiera, w oświadczeniu wykazała posiadanie domu o powierzchni 246 m kw. ulokowanego na działce o powierzchni 1,6 tys. m kw. Nieruchomość została wpisana w oświadczenie jako majątkowa współwłasność małżeńska. Była premier zgromadziła ok. 57 tys. zł oszczędności, a z tytułu zatrudnienia w Kancelarii Premiera w 2017 roku zarobiła ok. 249 tys. zł. Z diety parlamentarnej uzyskała z kolei ponad 29 tys. zł.

Andrzej Adamczyk

Minister infrastruktury zgromadził ponad 170 tys. zł oszczędności. Posiada również dom o powierzchni 187,10 m kw. oraz dwie działki budowlane. w 2017 roku zarobił jako minister 162,5 tys. zł.

Teresa Czerwińska

Szefowa resortu finansów posiada dwa mieszkania, w tym jedno wpisane jako współwłasność małżeńska. Czerwińska napisała w oświadczeniu, że posiada oszczędności w różnych walutach: ok. 62 tys. zł, 57,5 tys. euro i 36 tys. dolarów. Minister spłaca dwa kredyty, jeden w złotówkach, a drugi we frankach szwajcarskich. Pracując w resorcie nauki i szkolnictwa wyższego a następnie w Ministerstwie Finansów, zarobiła w ubiegłym roku ok 104 tys. zł.

Jacek Czaputowicz

Następca Waszczykowskiego w MSZ jest współwłaścicielem domu, mieszkania, gospodarstwa rolnego oraz trzech działek. Jego oszczędności wynoszą 80 tys. zł. W 2017 roku dzięki pracy na uczelni oraz w resorcie spraw zagranicznych jako wiceminister zarobił 263 tys. zł. W oświadczeniu Czaputowicza czytamy, że uzyskał pożyczkę w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych MSZ we wrześniu ubiegłego roku. Wysokość pożyczki zaciągniętej na modernizację lub remont mieszkania wynosi 80 tys. zł.

Łukasz Szumowski

Minister zdrowia posiada ok. 44,5 tys. zł oszczędności i jest właścicielem dwóch działek oraz trzech samochodów. W ubiegłym roku zarobił ponad 86 tys zł. Szumowski spłaca też kredyt zaciągnięty na 589 tys. franków szwajcarskich.

Jadwiga Emilewicz

Szefowa Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii jest właścicielką domu o powierzchni 140 m kw. oraz mieszkania o powierzchni 50 m kw. Według oświadczenia majątkowego, Emilewicz nie posiada żadnych oszczędności. Ma za to jeszcze do spłacenia 157 tys. franków w ramach kredytu zaciągniętego na zakup domu.

Henryk Kowalczyk

Nowy minister środowiska zaoszczędził ponad 233 tys. zł. W ramach współwłasności małżeńskiej posiada dom o powierzchni 120 m kw. Jest także właścicielem trzech działek budowlanych i jednej działki rolnej.

Jerzy Kwieciński

Minister inwestycji i rozwoju posiada wraz żoną dom, działkę pod dom rodzinny oraz działkę rekreacyjną. Zaoszczędził niemal 299 tys. zł. Jest również właścicielem dwóch samochodów.

Czytaj także:

Najnowszy sondaż. PiS liderem, SLD na podium