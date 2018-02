Silne opady i oblodzenia na drogach. IMGW wydało ostrzeżenia

Opady marznącego deszczu oraz mżawki wywołujące gołoledź wystąpią na terenie województwa lubelskiego. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje od godziny 16 w środę do godziny 8 rano w czwartek. W województwie podkarpackim prognozuje się te same zjawiska od godziny 14 w środę do godziny 10 rano w czwartek.

Dla województwa świętokrzyskiego wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia o słabszych opadach marznących i gołoledzi. Utrudnione warunki na drogach wystąpią także w województwach śląskim oraz małopolskim od godziny 14 w środę do godziny 2 w nocy w czwartek.

Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia oznacza, że mogą na danym terenie wystąpić zjawiska atmosferyczne powodujące „szkody materialne, możliwe zagrożenie życia”. Wskazano, że prowadzenie pojazdów w takich warunkach jest utrudnione i niebezpieczne. Drugi stopień oznacza, że występuje już możliwe ryzyko znacznych strat w wyniku warunków pogodowych. W obu przypadkach zaleca się szczególną ostrożność na drogach oraz śledzenie komunikatów dotyczących rozwoju sytuacji pogodowej.