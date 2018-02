Żalek nie zgadza się z Czaputowiczem ws. Jedwabnego. „To jest nadużycie i bezczelność”

– W Jedwabnem Polacy zabili Żydów i tego nikt się nie wypiera. Ustawa nie zmienia historii. Nie można jednak piętnować narodu za działania jednostek, a nawet grup osób, które zabijały lub wydawały Żydów. Na obszarze Polski w czasie II wojny światowej panował terror. Czynili tak z różnych pobudek: strachu, chciwości. Ale były to czyny jednostki, a nie zorganizowane działanie państwa czy narodu – stwierdził szef resortu dyplomacji w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem z „Rzeczpospolitej”.

Czaputowicz: W Jedwabnem Polacy zabili Żydów i tego nikt się nie wypiera. Ustawa nie zmienia historii

„To jest nadużycie i bezczelność”

Według Jacka Żalka nie można jednak w tej kwestii uznać badań IPN za wiarygodne. – A wie pani, jak były przyjmowane zeznania od tych, którzy badali zbrodnie w Jedwabnem? – pytał Żalek prowadzącą program Dominikę Długosz. – Te osoby, które składały zeznania przed UB były torturowane. Jeżeli IPN przyjął w tamtych latach – kiedy była presja polityczna na to, żeby przyjąć odpowiedzialność – wersję, że te zeznania wydobyte w torturach są wiarygodne, to życzę powodzenia – stwierdził.

– Czyli nie wiemy, kto mordował w Jedwabnem? – pytała dziennikarka. – Niemcy nadzorowali tylko tych, którzy wprowadzali i wie pani, kto to jest. I to jest nadużycie i bezczelność. Tak jakby powiedzieć, że skoro przyjmiemy tę logikę to znaczy, że policja żydowska, która selekcjonowała, dostarczała, była odpowiedzialna za doprowadzenie Żydów do komór gazowych. To znaczy, że Żydzi zgotowali sobie Holokaust? To jest po prostu głupie i bezczelne. Tak samo mówienie, że Polacy są odpowiedzialni za zbrodnie Holokaustu – odpowiedział Żalek. Na koniec wiceszef klubu PiS dodał, że "jeżeli byli tam Polacy, którzy brali udział w tej zbrodni, to oczywiście ponoszą za to odpowiedzialność".