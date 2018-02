Szykuje się kolejny długi weekend w kalendarzu? Jest petycja

Dzień zesłania Ducha Świętego, zwany też Pięćdziesiątnicą (Pentecoste), potocznie Zielonymi Świątkami, jest w chrześcijaństwie świętem ruchomym i przypada 49 dni (7 tygodni) od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, a więc przypada również w niedzielę. W Polsce pierwszy dzień Zielonych Świąt jest dniem wolnym od pracy. Drugi dzień Zielonych Świątek zniesiono w 1951 roku.

Fundacja Naukowa Katolików „Eschaton” chce, aby w Polsce święto było wciąż w pełni celebrowane. Do Senatu trafiła już petycja w tej sprawie. „Rzeczpospolita” podaje jednak, że wielu polityków sceptycznie podchodzi do tego pomysłu. Jan Rulewski z Platformy Obywatelskiej w rozmowie z dziennikiem stwierdził, że „wolałby iść w stronę wydłużania urlopów w Polsce”. Do pomysłu przekonane nie jest też Polskie Stronnictwo Ludowe, chociaż w dniu Zielonych Świątek obchodzi także swoje święto. Władysław Kosiniak-Kamysz uważa, że trzeba przeprowadzić w tej sprawie konsultacje.