Na Gubałówce może stanąć wieża widokowa. Zdania radnych podzielone

Restauracja z góralskim kapeluszem

O sprawie informuje portal zakopane.naszemiasto.pl. Dariusz Gryniewicz i Wojciech Krzyściak to znani w Zakopanem biznesmeni. Na samych Krupówkach mają siedem lokali gastronomicznych, otworzyli też pierwszy pod Giewontem browar restauracyjny „Watra”. Teraz chcą postawić wysoką wieżę zakończoną restauracją, której kształt ma przypominać góralski kapelusz.

– Mniej więcej w połowie drogi pomiędzy stacją kolejki na Gubałówkę a stacją narciarską Szymoszkowa mamy spora działkę – mówi w rozmowie z portalem Krzyściak. – Chcielibyśmy na niej postawić restaurację w wieży widokowej. Z niej byłaby najpiękniejsza panorama na Tatry jaką można sobie wyobrazić. U stóp budynku zlokalizowane byłyby natomiast tarasy dla spacerowiczów, z których również byłby piękny widok. Na te tarasy mógłby zostać przeniesiony handel uliczny, który dziś szpeci okolice drogi na Gubałówce – argumentuje pomysł biznesmen. Gubałówka to jest klucz do przyszłości Zakopanego. Nigdzie w Polsce nie ma drugiego takiego miejsca z takimi widokami – dodaje.

Potrzebna zgoda rady

By inwestycja biznesmenów doszła do skutku, potrzebne są zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Aktualne zapisy przewidują na Gubałówce jedynie tereny rekreacyjne i zabudowę jednorodzinną. Na ostatniej sesji rady miasta, radni wyrazili chęć zmiany planu dla Gubałówki. Od oceny projektu odcina się burmistrz Zakopanego, Leszek Dorula i mówi, że ostateczna decyzja należy do radnych.

– Decyzję o tym co powinno zostać zbudowane na Gubałówce, a co nie powinno tam stanąć muszą podjąć radni. To oni są od tworzenia planów i muszą podejmować decyzję. Ja dostosuję się do ich wyborów. Samego projektu wieży nie chcę oceniać by ktoś nie powiedział, że moja opinia wpływała na radnych – mówi Dorula.

„Wieża powinna stanąć w innym miejscu”

Nie brak jednak głosów przeciwnych planowanej inwestycji. Bartłomiej Bryjak, przewodniczący miejskiej komisji urbanistyki twierdzi, że Gubałówka nie jest odpowiednim miejscem dla takiego budynku. – Widziałem już ten projekt raczej będę głosować przeciwko niemu. Owszem ta wieża jest ładna, ale moim zdaniem powinna stanąć w innym miejscu. Gubałówka jak dla mnie powinna pozostać wolna od budynków wielkokubaturowych a takim byłby cały planowany kompleks. Powinniśmy zachować tam treny rekreacyjne – podsumowuje Bryjak.

