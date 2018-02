Rewolucyjne zmiany w McDonald's. Zostaną wprowadzone na całym świecie

Z informacji przekazanej przez McDonald's wynika, że firma chce zachęcać rodziny do wyboru zestawów zawierających owoce, warzywa, niskotłuszczowe produkty mleczne, produkty pełnoziarniste, chude białko i wodę. – McDonald’s to globalna marka z ponad 37 000 restauracji na całym świecie. Dużą część naszych gości stanowią rodziny. Dlatego w najbliższym czasie chcemy w sposób szczególny skupić się na naszej ofercie skierowanej do najmłodszych – mówi Anna Borys-Karwacka, dyrektor ds. korporacyjnych McDonald’s Polska.

W związku z tym dyrekcja McDonald'sa przygotowała specjalny plan, w jaki sposób uzdrowić dania serwowane w lokalach. Ma on zostać zrealizowany do 2022 roku na całym świecie. Przedstawiciele restauracji zapewniają, że z zestawów Happy Meal usunięte zostaną sztuczne aromaty i barwniki. Dodatkowo, wszędzie gdzie to możliwe bez pogorszenia bezpieczeństwa, smaku, jakości czy wartości żywności, zostaną również zredukowane środki konserwujące.

Ponadto, co najmniej połowa możliwych kombinacji zestawów Happy Meal prezentowanych w menu w restauracjach będzie zawierać maksymalnie: 600 kcal, 10 proc. kcal pochodzących z tłuszczów nasyconych, 650 mg sodu oraz 10 proc. kcal pochodzących z dodanego cukru.

Z popularnego zestawu mają zniknąć cheesburgery oraz mleko czekoladowe, będzie je można dostać wyłącznie na życzenie. Zmniejszeniu ulegną frytki, gdyż zostanie wprowadzony rozmiar „kids size” czyli dziecięcy, o połowę mniejszy niż dotychczasowe małe frytki.