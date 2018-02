Barczewo. Trzykrotnie dźgnął brata nożem, bo źle dobrał uszczelkę

Do zdarzenia doszło w miejscowości Barczewo w powiecie olsztyńskim w województwie warmińsko-mazurskim. Na komisariat lokalnej policji zgłosił się 39-letni mężczyzna, który krwawił i miał na plecach trzy rany kłute. Po przeprowadzeniu badań lekarskich okazało się, że miał również przebite płuco. Rafał Prokopczyk z komendy miejskiej policji w Olsztynie poinformował, że 39-latek padł ofiarą swojego brata.

– Rodzeństwo pokłóciło się podczas naprawy jednego z domowych urządzeń kuchennych. Jeden z nich dobrał złą uszczelkę do naprawy przedmiotu, co rozwścieczyło dwa lata starszego brata, który bez chwili zastanowienia wziął nóż i zadał krewnemu trzy rany kłute w okolice pleców – relacjonował funkcjonariusz policji.

Po przeprowadzeniu badań okazało się, że 41-latek miał we krwi ponad trzy promile alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany przez służby. Postawiono mu zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz zakaz zbliżania się do brata na więcej niż 200 metrów. Za popełniony czyn grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

