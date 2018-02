Polska pielęgniarka z nagrodą królowej Szwecji. Chce pomóc pacjentom cierpiącym na demencję

– Swoją przyszłość zawodową wiążę z osobami starszymi, w szczególności cierpiącymi na demencję. Uważam, że taki konkurs to świetna możliwość żeby poprawiać jakość opieki nad seniorami, zwrócić uwagę na problem demencji i zachęcić przyszłe pielęgniarki i pielęgniarzy do czynnego udziału w ulepszaniu opieki nad osobami cierpiącymi na demencję – tłumaczy Raczek-Chachulska.

Pudełko „Niezapominajka”

Jak tłumaczy, pomysł na projekt pudełka „Niezapominajka” zrodził się, kiedy pracowała jako opiekun osób starszych w Wielkiej Brytanii. – Szczególnie pamiętam jedną pacjentkę. Była to kobieta cierpiąca na zaawansowaną demencję. Całymi dniami siedziała przy oknie i nam, opiekunom i pielęgniarkom, trudno było nawiązać z nią jakikolwiek kontakt. Bardzo zależało nam żeby w jakiś sposób sprawić, żeby chociaż się uśmiechnęła. Pewnego dnia, po wielu miesiącach mojej pracy i prób nawiązania kontaktu z tą pacjentką, jej bliska osoba przyniosła płytę z muzyką, której pani słuchała w przeszłości, kiedy jeszcze była zdrowa. I to było to! Muzyka, którą kobieta znała i lubiła sprawiła, że po tych wielu miesiącach patrzenia w okno, pierwszy raz zobaczyliśmy uśmiech na twarzy naszej pacjentki – opowiada kobieta. Jak mówi, wówczas zdała sobie sprawę, że to wielka szkoda, iż pielęgniarki i pielęgniarze tak mało wiedzą o swoich podopiecznych.

– Chciałabym żeby każdy pacjent domu opieki, cierpiący na demencję, miał swoje pudełko „Niezapominajkę”, gdzie zgromadzone byłyby przedmioty mówiące jak najwięcej o naszym pacjencie. Muzyka, zdjęcia, ulubiony film czy książka, pamiątkowe drobiazgi, rzeczy związane z dawniej wykonywaną pracą czy też hobby – mówi. Reczek-Chachulska podkreśla, że problem demencji nie może być lekceważony, ponieważ będziemy się spotykać z nim coraz częściej.

Queen Silvia Nursing Award

Queen Silvia Nursing Award to stypendium dla osób pragnących sprostać wyzwaniom, jakie stawia praca w opiece zdrowotnej – szczególnie opieka nad osobami starszymi. Wsparcie obejmuje dofinansowanie w wysokości 25 tysięcy złotych oraz półroczny staż, podczas którego student zaznajomi się z najważniejszymi i najnowocześniejszymi organizacjami w branży medycznej.