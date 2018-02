Strażacy będą mieć nowe mundury. Mają być lepiej widoczni

Rozporządzenie szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego przewiduje nową kolorystykę dla funkcjonariuszy straży pożarnej w Polsce. Strażacy mieliby otrzymać jaskrawe, żółte mundury. Uzasadnienie wprowadzenia nowych strojów jest takie, że pracownicy straży pożarnej mają być być bardziej widoczni podczas akcji prowadzonych w trudnych warunkach, a także w nocy. Resort stwierdził również, że w ten sposób Polska będzie czerpać doświadczenie z innych krajów.

25 tysięcy nowych mundurów

Zmiana zakłada wprowadzanie nowego umundurowania stopniowo do 2027 roku. Funkcjonariusze będą mieli też do dyspozycji mundury czarne i ciemno-granatowe. Straż zakupi ponad 25 tysięcy nowych uniformów, co ma kosztować około 100 tysięcy złotych. Dzisiejsze stroje zostały wprowadzone w 1994 roku i są w kolorze czarnym z białymi oraz żółtymi elementami odblaskowymi. Pod koniec stycznia minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ogłosił uruchomienie programu przeznaczonego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w całej Polsce. Do jednostek trafi nowoczesny sprzęt ratowniczy o wartości 100 milionów złotych. Strażacy, niosący ochotniczo pomoc ofiarom wypadków, zostaną wyposażeni w profesjonalne zestawy medyczne i defibrylatory.

