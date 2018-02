Ambasador RP w USA odpowiada na oszczerczy tekst rabina. „Bzdury”

Przypomnijmy, że w felietonie „Czemu nowe polskie prawo o Holokauście to kpina” rabin Levine twierdzi, że „to za sprawą Polaków nazistowski Holokaust był możliwy w Polsce”. Jego zdaniem wyjaśnienie jest proste – Levine twierdzi, że „naziści wiedzieli, że Polacy od wieków są antysemitami”. Jego zdaniem to doprowadziło Niemców do przekonania, że Polacy nie będą protestowali przeciwko zbudowaniu na ich ziemi obozów śmierci dla Żydów. „Historia pokazała, że mieli rację” – podsumowuje, przekonując przy tym, że bazując na wrodzonym antysemityzmie Polaków, Niemcy „rekrutowali” wśród nich strażników do obozów zagłady i pracowników kolei do obsługi transportu Żydów.

Swastyka i orzeł

Nie mniej kontrowersyjna niż przedstawione w tekście Levine'a twierdzenia, jest grafika ilustrująca publikację. Widać na niej polską flagę i godło, spod których prześwituje nazistowska swastyka. Wałek do malowania sugeruje, że polskimi barwami narodowymi ktoś usiłował przykryć symbol III Rzeszy.

Odpowiedź ambasadora

Z autorem tekstu polemizuje ambasador RP w USA. Odpowiedź Piotra Wilczka została opublikowana na stronie internetowej „Washington Post”. Dyplomata przypomina słowa prof. Lipstadt, która w 2017 roku napisała, że „błędem i absurdem jest przedstawianie Polski jako miejsca niekończącego się antysemityzmu, a mimo to wciąż można usłyszeć komentarze Żydów, że Polacy byli gorsi od nazistów” .

Dalej Wilczek przywołuje fragment felietonu rabina, w którym ten pisał: „Niemal wszystkie obozy zagłady w okupowanej Europie zostały zbudowane w Polsce (...)Dlaczego? Odpowiedź jest taka, że naziści wiedzieli, że Polska przez wieki była antysemicka i Niemcy byli przekonani, że Polacy nie będą protestować przeciwko obozom zagłady dla Żydów budowanym na ich ziemi”. Dyplomata określa te twierdzenia mianem "bzdury". Piotr Wilczek ponownie przywołuje wyjaśnienia prof. Lipstadr, która podkreślała, że Auschwitz było niemieckiego.

„Polska uparcie stoi po stronie prawdy”

Rabin Levine pisał, że „historia wymaga prawdy, a nie sztuczek”. „W pełni się z tym zgadzamy, i własnie dlatego Polska uparcie stoi po stronie prawdy” – tłumaczy Piotr Wilczek, podkreślając, że władze naszego kraju muszą starać się, by „Polska nie była obwiniana za niemieckie nazistowskie zbrodnie, których nie popełniła”.

"Poparcie lub jego brak dla polskiego ustawodawstwa przeciwdziałającego zniesławieniu (nowelizacji ustawy o IPN – przyp. red.) nie oznacza zgody na szerzenie kłamstw i nienawiści" – wskazuje ambasador.

Piotr Wilczek komentuje też ilustrację towarzyszącą tekstowi, którą określa jako „ordynarną i nie do zaakceptowania”. „Polska przetrwała pięć lat pod niemiecką nazistowską okupacją, i w trakcie tego czasu polski rząd – na emigracji lub w podziemiu – nigdy nie porzucił walki ze złą polityką nazistowskich Niemiec. Ta ilustracja wprowadza czytelników w błąd i propaguje trwały mit” – ocenia ambasador