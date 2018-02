Białystok. Galeria popularna wśród celebrytów pod lupą śledczych z prokuratury

Prokuratura Regionalna w Białymstoku nadzoruje postępowanie w sprawie prowadzenia bez zezwolenia działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych osób fizycznych i prawnych w celu obciążenia ich ryzykiem przez osoby reprezentujące Galleri New Form. Postępowanie dotyczy także doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie około 300 milionów złotych klientów Galleri New Form oraz prania brudnych pieniędzy. Śledztwo zostało wszczęte na skutek zawiadomienia złożonego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Komisję Nadzoru Finansowego.

Co dotychczas ustalono?

W toku śledztwa dotychczas ustalono, że Galleri New Form oferowała inwestycje w dzieła sztuki. Polegały one na nabyciu prawa własności dzieła sztuki na okres od co najmniej 6 miesięcy do roku. Podmiot gwarantował zwrot kapitału powiększony o 36 proc. zysku w skali roku poprzez odkupienie udziału po upływie oznaczonego umową terminu.

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Białymstoku 13 lutego 2018 roku funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili przeszukania w kilkunastu miejscach na terenie Warszawy, Trójmiasta i Białegostoku. W wyniku przeprowadzonych czynności znaleziono blisko 5 milionów złotych w gotówce oraz znaczne ilości złota i srebra w postaci sztabek i monet. Zabezpieczono komputery, telefony oraz obszerną dokumentację handlową.

Wśród poszkodowanych są znani artyści, politycy oraz celebryci, którzy w sumie mogli stracić nawet 300 milionów złotych. Do tej pory nikomu nie przedstawiono zarzutów.