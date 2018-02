Znieważał i szarpał cudzoziemca w gdańskim autobusie. Szuka go policja

Jak informuje Wirtualna Polska, według relacji świadków, 23 stycznia poszukiwany mężczyzna wsiadł do autobusu na przystanku przy Operze Bałtyckiej. Po chwili zaczął obrażać jadącego tym samym autobusem obywatela Mongolii. Najpierw krzyknął do niego „Wypier..... z naszego kraju”, a następnie zaczął szarpać obcokrajowca. Starcie zakończyło się na następnym przystanku, gdzie zaatakowanemu cudzoziemcowi udało się obronić. Atakujący go mężczyzna uciekł, a poszkodowany zadzwonił na policję.

Policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście rozesłali do redakcji wizerunek mężczyzny, który może mieć związek ze sprawą. Sprawca ataku będzie odpowiadał za znieważenie na tle rasistowskim oraz naruszenie nietykalności cielesnej. Jak poinformowała asp. Karina Kamińska, oficer prasowy gańskiej KMP, pokrzywdzony obywatel Mongolii mieszka w Polsce już od bardzo dawna i biegle mówi po polsku.

Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę z monitoringu lub posiadają informacje, mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości lub miejsca pobytu, proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Gdańsku. Informacje można przekazać telefonicznie, dzwoniąc na nr (58) 321-62-60 lub na numer alarmowy 997 albo zgłaszając się do najbliższej jednostki policji.