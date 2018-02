W Sosnowcu pies konał w strasznych warunkach. Zdjęcia chwytają za serce

Galeria:

Warunki, w jakich konał pies Nero

Sytuację opisuje portal twojezaglebie.pl. Na początku lutego inspektorzy OTOZ Animals Inspektorat Gliwice otrzymali zgłoszenie, że w jednym z mieszkań w Sosnowcu, znajduje się pies, który prawdopodobnie jest krzywdzony. Informacje potwierdziły się po przybyciu inspektorów do mieszkania. – Kiedy za namową sąsiada właściciel wpuścił nas do swojego mieszkania, okazało się, że na podłodze leży pies, który jest w stanie agonalnym. Nero leżał w swoich odchodach, nie ruszał się, umierał. Cierpiał tak kilka dni, a jego właściciel nie reagował, chociaż mijał go kilkanaście razy dziennie – powiedziała w rozmowie z twojezaglebie.pl Anita Chromy, inspektor OTOZ Animals Gliwice.

Właściciel psa został zatrzymany, a sprawą zajmuje się już policja. Niestety, zwierzęcia nie udało się uratować, ponieważ pomoc przyszła za późno. OTOZ Animals Inspektorat Gliwice opisał sprawę na swoim profilu na Facebooku, zamieszczając przy tym zdjęcia z mieszkania, w którym przebywał Nero. Fotografie potwierdzają, że zwierzę umierało w strasznych warunkach.

