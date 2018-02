„Martwię się o niego bardzo”. Adam Bielecki o kulisach decyzji Denisa Urubko

Zdaniem Adama Bieleckiego, który wspólnie z Denisem Urubką typowany był do przeprowadzania ataku szczytowego na K2, jego towarzysz prawdopodobnie idzie dzisiaj do obozu C3. „Martwię się o niego bardzo” – napisał Bielecki na Twitterze. Himalaista zdradził, że Urubko proponował mu wspólne wyjście. „Sugerowałem by lepiej wypocząć i poczekać na sensowną pogodę. Poszedł sam. My tymczasem robimy swoje” – napisał Bielecki.

Przypomnijmy, że Denis Urubko wraz z Adamem Bieleckim w ramach wyjść aklimatyzacyjnych doszedł już do wysokości 7400 m n.p.m. i spędził noc na wysokości 7200 m n.p.m. Niezdobyty wcześniej zimą ośmiotysięcznik K2 ma wysokość 8 611 m.

Himalaiści pod koniec stycznia razem brali udział w akcji ratunkowej na Nanga Parbat, która poskutkowała ocaleniem Elisabeth Revol.

Zabezpieczają próbę Urubki

Kierownik narodowej wyprawy na K2 Krzysztof Wielicki w rozmowie z TVP Info zapowiedział, że himalaiści w razie potrzeby są gotowi nieść pomoc „niesfornemu koledze”. Denis Urubko wyszedł z bazy w sobotę, nie biorąc ze sobą radiotelefonu i odmawiając rozmowy przez telefon z Wielickim.

W niedzielę Marek Chmielarski oraz Artur Małek ruszyli z bazy, by aklimatyzować się w obozie C3 na wysokości 7200 metrów. Ich celem ma być też zabezpieczanie próby Denisa Urubki. – Pełni sił i wiary podążają wykonać swoje zadanie, czyli jeden zespół do obozu pierwszego, drugi zespół z obozu pierwszego do obozu drugiego. Jutro pewnie pójdą jeszcze wyżej, tym bardziej, że nie wiadomo, co z Denisem. Więc jak dojdą do obozu trzeciego to będą widzieć, co się dzieje. Być może będą potrzebni do pomocy, tak że jednocześnie zabezpieczamy ewentualny powrót niesfornego kolegi. No, życie – komentował w rozmowie z TVP Info Krzysztof Wielicki. Na poniedziałek zapowiadana jest słoneczna pogoda, ale sytuację będzie komplikował silny wiatr.

