Kneset wzywa polskie władze do wycofania ustawy o IPN. „To prawo ma na celu wybielenie historii Polski”

W izraelskim parlamencie odbyła się debata na temat nowelizacji ustawy o IPN przyjętej przez polskie władze. Podczas dyskusji na sali obecny był ambasador Polski w Izraelu Jacek Chodorowicz. Dziennik „Jerusalem Post” twierdzi, że komisja ds. imigracji wezwała polskie władze do wycofania się z prawa o IPN. Zgodnie z polskim prawem dotyczącym obozów śmierci, przestępstwem jest twierdzenie, że naród polski miał cokolwiek wspólnego ze zbrodniami, które zostały popełnione przez nazistowskie władze okupacyjne w Polsce w czasie II wojny światowej - napisano w dzienniku. Według komisji Knesetu „prawo to ma na celu wybielenie historii Polski i działań Polaków podczas Holocaustu” . Deputowany Joel Razbuzow ocenił, że „historia jest jedna, nie ma kilku wersji i nie można wymazywać tego, co się stało” . Zdaniem polityka „to, co obecnie dzieje się w Polsce to hańba” .

Dziennik „Haaretz” przytoczył także słowa ambasadora Polski w Izraelu, który zapewnił, że nasz kraj jest gotowy do dyskusji na temat nowelizacji ustawy o IPN. Jacek Chodorowicz zaznaczył, że obie strony sporu mają zapewne poczucie, że w tej kwestii padło zbyt wiele słów, a obecnie nadszedł czas na prowadzenie spokojnych rozmów. Dyplomata podkreślił, że planowane jest dwustronne spotkanie przedstawicieli władz polskich oraz izraelskich. Ambasador zapewnił, że prokuratura nie będzie nikogo ścigała, dopóki nie będzie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy.