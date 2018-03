Zakończyło się spotkanie ws. dialogu polsko-izraelskiego. „Nasze perspektywy są odrębne”

Zakończono zbiórkę na ministra Gowina. Ile uzbierano i co stanie się z pieniędzmi?

W reakcji na wywiad wicepremiera na antenie Radia ZET, posłowie opozycji zorganizowali „zbiórkę dla Gowina”. Polityk twierdził, że za rządów PO-PSL nie starczało mu do pierwszego. Na co przeznaczy 242 złote zebrane przez kolegów do słoika?