Jest pierwszy pozew w oparciu o nową ustawę o IPN. Złożono go za powiązanie Jedwabnego z Żołnierzami Wyklętymi

Reduta Dobrego Imienia poinformowała na swojej stronie, że złożyła pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko dziennikowi internetowemu Pagina12, wydawanemu w Argentynie. Powodem, dla którego podjęto taką decyzję jest artykuł o zbrodni w Jedwabnem opublikowany przez dziennik. Argentyńscy redaktorzy mieli go zilustrować zdjęciem przedstawiającym Żołnierzy Wyklętych.

„Celowe nadużycie”

„Połączenie tych dwóch wątków: informacji o zbrodni na Żydach w Jedwabnem w czasie okupacji niemieckiej oraz przedstawienie poległych żołnierzy podziemia niepodległościowego jest manipulacją, działaniem na szkodę narodu polskiego i naruszeniem dobrego imienia polskich żołnierzy. To celowe nadużycie, które ma potwierdzić i utwierdzić w czytelnikach polski antysemityzm” - czytamy w uzasadnieniu opublikowanym przez Redutę.

Pierwszy proces z nową ustawą o IPN

Fundacja twierdzi, że wydawca dziennika powinien oficjalnie przeprosić wszystkich Polaków. Przedstawiciele Reduty przyznają, że skorzystali z przepisów zawartych w znowelizowanej ustawie o IPN. – Jest to pierwszy proces w którym korzystamy z nowego prawa, jakie wynika z nowelizacji ustawy o IPN. Ustawa, która wczoraj weszła w życie, uprawnia organizacje zajmujące się obroną dobrego imienia Polski, czyli takie jak Reduta Dobrego Imienia, do występowania w sprawach sądowych jako Powód. Świadkowie wydarzeń nieuchronnie odchodzą, teraz także my jako organizacja możemy wystąpić z pozwem sądowym przeciwko oszczerstwom historycznym. I tak właśnie zrobiliśmy w tym przypadku – mówi Mira Wszelaka, prezes Reduty Dobrego Imienia.

Celem prostowanie nieprawdziwych informacji

Fundacja Reduta Dobrego Imienia - Polska Liga Przeciw Zniesławieniom, pisze o sobie samej, że „została powołana dla inicjowania i wspierania działań mających na celu prostowanie nieprawdziwych informacji na temat historii Polski, a szczególnie przebiegu II wojny światowej, udziału w niej Polaków, stosunku Polaków do Żydów, na temat niemieckich obozów koncentracyjnych”.