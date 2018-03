Wyłudzali towary na portalu internetowym. Toruńska policja rozpracowała oszustów

Z ustaleń funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Toruniu wynika, że przestępczy proceder rozpoczął się w połowie stycznia. Mężczyźni na jednym z portali aukcyjnych znaleźli laptop warty kilka tysięcy złotych. Jeden z nich zadzwonił do sprzedawcy udając, że interesuje go zakup komputera. Poinformował sprzedającego, że ma znajomego kuriera, który dostarczy mu towar, za co zapłaci w gotówce przy odbiorze. Kurierem był jego wspólnik.

W ten sposób mężczyźni dokonali ponad 20 oszustw. Jeden z nich dzwonił do sprzedawcy twierdząc, że zapłaci za towar przy odbiorze. Drugi jako domniemany kurier zabierał towar i zawoził go do kolegi. Kolejni sprzedawcy, którzy godzili się na ten sposób załatwienia transakcji nigdy już nie zobaczyli towaru, ani należnych im pieniędzy. Łupem oszustów najczęściej padały opony i felgi znanych firm, drogi sprzęt komputerowy, sprzęt gospodarstwa domowego i elektronarzędzia.

Policjanci zatrzymali 23-latka, który jest jednym z podejrzanych o wyłudzenia. Trwają poszukiwania jego wspólnika.

