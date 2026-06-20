Zełenski odsyła order i wbija szpilę. Pisze o Katarzynie II i Mussolinim

Prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że odbierze Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego. To reakcja na nazwanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych mianem „Bohaterów UPA”.

Zełenski odsyła order. Pisze o innych odznaczonych

Prezydent Zełenski na swoim koncie na X poinformował, że spełni wolę polskiego polityka i odeśle odznaczenie do naszego kraju. Jednocześnie w długim wpisie wyraził swoje rozczarowanie.

„Wczoraj Prezydent Polski zauważył, że Order Orła Białego nie jest zwykłą nagrodą. Jest symbolem najwyższego zaufania Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza on szczególną więź z polskim państwem i szczególną wdzięczność Narodu Polskiego. Taki symbol wymaga nie tylko zasług, ale także szacunku dla wartości, które stanowią fundament naszej wspólnoty” – zaczął Zełenski.

„Jeśli więc uważa się, że ten szczególny symbol może pozostać u Katarzyny II, Benita Mussoliniego i Gerharda Schroedera, to my na Ukrainie nie będziemy z tym dyskutować” – zwrócił uwagę, wymieniając inne osoby odznaczone tym samy orderem.

Zełenski o wdzięczności wobec Polaków

W dalszej części swojego wpisu złagodził jednak ton i przypominał o tym, co łączy oba nasze kraje. „Ukraina jest wdzięczna Narodowi Polskiemu za wsparcie i współpracę, które odgrywają znaczącą rolę w walce o naszą i waszą niepodległość od Rosji” – pisał.

„Ukraina pozostanie otwarta na wszelkie znaczące formaty zaangażowania z Polską w celu uniknięcia prowadzących do konfliktu interpretacji trudnych i bolesnych rozdziałów naszej wspólnej przeszłości oraz w celu zapewnienia należnego szacunku dla wszystkich niewinnych ofiar 20. wieku” – zapewniał Zełenski.

„A Ukraińcy robią wszystko, co w naszej mocy, by upewnić się, że Europa nie poniesie porażki w tym wieku” – dodawał. Wyraził też dumę z walki swoich rodaków przeciwko rosyjskim agresorom.

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