Nawałnice na Dolnym Śląsku. Piorun trafił w kobietę, uratowali ją świadkowie

W sobotę 20 czerwca przez Polskę przechodziły silne burze, które nastąpiły po dniu bardzo wysokich temperatur.

Burze w Polsce. Najciężej na Dolnym Śląsku

IMGW tego dnia wydało ostrzeżenia pogodowe dla 12 województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego.

Zgodnie z zapowiedziami, najgorzej było na Dolnym Śląsku. Pojawił się grad oraz gwałtowne burze z deszczem. Szacowano, że w regionie może spaść do 70 mm deszczu, a wiatr osiągnie w porywach od 90 do nawet 115 km na godzinę.

– Sobota zapowiada się jako ten najgorętszy dzień weekendu, bo na zachodzie kraju temperatura będzie dochodzić do 35 st. C. W centrum do 31 st. C, na północnym wschodzie do 28 st. C. Przez większą część dnia nad znacznym obszarem kraju utrzyma się gorąca i wilgotna masa powietrza. Jednocześnie od zachodu przesuwać się będzie aktywna strefa frontu atmosferycznego – tłumaczyła rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.

Jakuszyce. Piorun poraził kobietę

W Jakuszycach doszło do rzadkiej sytuacji, w której piorun poraził 38-latke. Na pomoc pechowej kobiecie ruszyli świadkowie zdarzenia. Zjawili się także przedstawiciele Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Po udzieleniu rannej pierwszej pomocy, przetransportowano ją do Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej. Jak wyjaśniali później medycy z Jeleniej Góry, u kobiety doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Jej stan określali jako stabilny.

„Dziękujemy za wsparcie ze strony świadków oraz GOPR Karkonosze. Bez Was nie udałoby się uratować poszkodowanej kobiety!” – zaznaczali ratownicy.

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