Trwa obława za nożownikiem z Mierzawy. Policja pokazała jego zdjęcie

W sobotę 20 czerwca policja zdecydowała się na opublikowanie zdjęcia domniemanego nożownika z Mierzawy. To Dariusz Równicki, 49-letni były policjant, który odszedł ze służby w 2023 roku. Za mężczyzną wystawiono już list gończy. Żona poszukiwanego oraz ich 15-letni syn są pod ochroną policji.

Makabra w Mierzawie. Trwa obława za nożownikiem

Do ataku z użyciem noża doszło w piątek 18 czerwca w Mierzawie w województwie świętokrzyskim. 49-latek miał pokłócić się z żoną, następnie opuścił swój dom i udał się do teściów. Tam zaatakował nożem, zabijając 80-latka i raniąc jego 76-letnią żonę. Kobietę udało się przetransportować do szpitala. W sobotę wieczorem jej stan oceniano jako poważny.

W obławie uczestniczy około 300 policjantów. Jak podano w rysopisie, Dariusz Równicki ma około 180 cm wzrostu. Ma krótkie włosy i widoczne zakola. Nie ma blizn ani tatuaży.

– Mężczyzna ubrany był w jasnoniebieską koszulkę z krótkim rękawem, ciemne spodnie dresowe oraz buty sportowe. Odjechał na żółto-czarnej hulajnodze elektrycznej – przekazał Kamil Tokarski, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Poszukiwany nożownik to były policjant

W rozmowie z serwisem o2.pl st. sierż. Sylwia Faryna z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie poinformowała, że poszukiwany mężczyzna pracował przed laty na komendzie w tym mieście.

– Ze służby odszedł w 2023 r. W policji pracował przez 16 lat. Miał stopień młodszego aspiranta – poinformowała funkcjonariuszka.

– Komendant Powiatowy Policji w Więtrzewiu ogłosił alarm dla wszystkich podległych mu funkcjonariuszy. Do działań poszukiwawczych zaangażowani zostali również policjanci z oddziału prewencji policji w Kielcach oraz przewodnicy z psami służbowymi. Na miejscu zdarzenia trwają czynności procesowe wykonywane pod nadzorem prokuratora – dodała st. sierż. Faryna w rozmowie z TVN24.

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