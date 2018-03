Jest odpowiedź na pozew Reduty Dobrego Imienia. Masowe publikacje tekstu o Jedwabnem

Okazuje się, że akcja Reduty Dobrego Imienia przyniosła odwrotny skutek. W ramach solidarności z dziennikarzem Pagina12, argentyńskie media zaczęły masowo publikować tekst dotyczący zbrodni w Jedwabnem. Były ambasador Polski przy Unii Europejskiej Marek Grela opublikował listę artykułów, które zdecydowały się udostępnić tekst oraz zdjęcie, które stało się przyczyną pozwu. Dyplomata zaznaczył jednak, że lista jest niepełna.

Z kolei dziennikarz Polsatu Jan Kunert zwrócił uwagę na fakt, iż tekst został opublikowany w grudniu, natomiast nowelizacja ustawy o IPN na podstawie której RDI wystosowała pozew weszła w życie w marcu, co oznacza, że prawo zadziałało w tym wypadku wstecz. Były rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Sebastian Kaleta podkreślił, że tekst mimo interwencji ambasady nadal jest na stronie, a więc konieczne są kolejne kroki.

RDI poinformowała na swojej stronie, że złożyła pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko dziennikowi internetowemu Pagina12, wydawanemu w Argentynie. Powodem, dla którego podjęto taką decyzję jest artykuł o zbrodni w Jedwabnem opublikowany przez dziennik. Argentyńscy redaktorzy mieli go zilustrować zdjęciem przedstawiającym Żołnierzy Wyklętych.

„Celowe nadużycie”

„Połączenie tych dwóch wątków: informacji o zbrodni na Żydach w Jedwabnem w czasie okupacji niemieckiej oraz przedstawienie poległych żołnierzy podziemia niepodległościowego jest manipulacją, działaniem na szkodę narodu polskiego i naruszeniem dobrego imienia polskich żołnierzy. To celowe nadużycie, które ma potwierdzić i utwierdzić w czytelnikach polski antysemityzm” - czytamy w uzasadnieniu opublikowanym przez Redutę.

Pierwszy proces z nową ustawą o IPN

Fundacja twierdzi, że wydawca dziennika powinien oficjalnie przeprosić wszystkich Polaków. Przedstawiciele Reduty przyznają, że skorzystali z przepisów zawartych w znowelizowanej ustawie o IPN. – Jest to pierwszy proces w którym korzystamy z nowego prawa, jakie wynika z nowelizacji ustawy o IPN. Ustawa, która wczoraj weszła w życie, uprawnia organizacje zajmujące się obroną dobrego imienia Polski, czyli takie jak Reduta Dobrego Imienia, do występowania w sprawach sądowych jako Powód. Świadkowie wydarzeń nieuchronnie odchodzą, teraz także my jako organizacja możemy wystąpić z pozwem sądowym przeciwko oszczerstwom historycznym. I tak właśnie zrobiliśmy w tym przypadku – mówi Mira Wszelaka, prezes Reduty Dobrego Imienia.

