Z Wisły wyłowiono ciało mężczyzny. To może być Piotr Kijanka

Ciało mężczyzny strażacy wyciągnęli z Wisły, przy stopniu wodnym Dąbie w Krakowie. Z ustaleń reporterów RMF FM wynika, że wstępny rysopis i ubiór wskazują na to, że może to być poszukiwany od początku stycznia Piotr Kijanka. Te informacje potwierdził rzecznik prasowy małopolskiej policji Sebastian Gleń. Ciało ma zostać przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej.

Zaginięcie Piotra Kijanki

34-letni Piotr Kijanka zaginął w nocy 6 stycznia. Mężczyzna wyszedł z restauracji na Placu Nowym w Krakowie i nie wrócił do domu na osiedlu Dąbie. Jego telefon przestał działać jeszcze w restauracji. Mężczyzna nie nawiązał żadnego kontaktu z rodziną. Kilka dni po zaginięciu 34-latka utworzona została specjalna grupa poszukiwawcza. Przeszukano m.in. dno Wisły w Krakowie do stopnia wodnego Dąbie i od stopnia wodnego Dąbie do stopnia Przewóz. W poszukiwania zaangażowane były też psy tropiące, które doprowadziły w rejon mostu Kotlarskiego. Jeden z nich wskazał stojącą nad brzegiem ławkę, drugi doprowadził do brzegu Wisły.

Postępowanie, dotyczące zaginionego Piotra Kijanki, prowadzi Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód.

Czytaj także:

Prokuratura wszczęła śledztwo ws. zaginięcia Piotra Kijanki