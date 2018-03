Chcieli przemycić 160 kg kawioru z jesiotra syberyjskiego. Wpadli na granicy

Galeria:

Usiłowali przemycić 160 kg kawioru z jesiotra syberyjskiego

W niedzielę 4 marca, w trakcie kontroli dwóch samochodów opuszczających Polskę, funkcjonariusze Straży Granicznej z Krościenka ujawnili szklane słoiki oraz plastikowe pojemniki bez oznaczeń. Okazało się, że w pojazdach, których kierowcami byli obywatele Ukrainy jest transportowany jeden z najdroższych kawiorów z jesiotra syberyjskiego. Kierowcy w wieku 24 i 28 lat nie mieli zezwoleń i twierdzili, że są jedynie kurierami, którzy mieli dowieźć towar do odbiorców we Lwowie.

Nawet do 5 lat więzienia

Z uwagi na brak zezwolenia na wywóz towarów podlegających Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem z dnia 3 marca 1973 r. (CITES), kawior został zatrzymany i przekazany funkcjonariuszom KAS z Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu.

Na stronie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej przypomniano, że według przepisów, można przewozić tylko jedną puszkę kawioru gatunków ryb jesiotrokształtnych (Acipenseri-formes spp.) tj. do 125 gramów na osobę, a opakowania mają być indywidualnie oznaczone (tj. posiadać etykiety potwierdzające legalne źródło pozyskania). W innym przypadku jest to przestępstwo zagrożone karą więzienia nawet do 5 lat.