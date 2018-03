Pawłowicz do Kornela Morawieckiego: Proszę nie naciskać już syna

Przypomnijmy, że Kornel Morawiecki w środę na antenie Radia Zet skomentował słowa premiera wygłoszone podczas konferencji w Monachium 17 lutego, odebrane jako obarczenie niektórych Żydów odpowiedzialnością za Holokaust. – On nie powinien tak w jednym szeregu zestawiać Polaków, Żydów, Ukraińców z Niemcami. Uważam, że powinien to wytłumaczyć, przeprosić. Nawet teraz może to powiedzieć. Boi się jednak, że ten jego gest będzie odebrany jako ustępstwo Polski, a tutaj w zasadniczych sprawach się z nim zgadzam. Nie powinniśmy ustępować, bo to jest sprawa o prawdę i moralność – stwierdził Kornel Morawiecki.

Do słów marszałka seniora odniosła się na Twitterze poseł PiS Krystyna Pawłowicz. „Proszę nie naciskać już syna, obecnie premiera Polski, by przeprosił za swą broniącą prawdy historycznej wypowiedź z Monachium. Proszę nie być drugą panią Zofią Romaszewską (doradczyni prezydenta krytycznie wypowiadała się na temat ustawy o IPN – red.).Popieramy oceny Premiera Mateusza Morawieckiego, a nie Pana lęki.”.. – skwitowała Pawłowicz.