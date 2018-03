Zakaz handlu w niedzielę. Jest pierwszy mandat za otwarty sklep

O sprawie jako pierwszy poinformował serwis gorzowianin.com. Na specjalną infolinię uruchomioną przez Państwową Inspekcję Pracy zadzwonił mężczyzna, który twierdził, że w centrum Gorzowa jest otwarty sklep z alkoholem. – Po udaniu się na miejsce i sprawdzeniu sklepu, okazało się, że sprzedaż prowadzi pracownica zatrudniona na umowę zlecenie. W tym przypadku wobec właściciela sklepu zostanie wszczęte postępowanie karne i zostanie on ukarany mandatem w wysokości 1000 złotych – powiedział dziennikarzom Piotr Gontarczyk, pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. W ustawie przewidziano kary finansowe za złamanie zakazu handlu – od 1 tysiąca do 100 tysięcy złotych. A przy uporczywym łamaniu prawa – możliwe będzie też zastosowanie kary ograniczenia wolności. Pełne dane na temat tego, ile sklepów złamało zakaz handlu będą znane w ciągu kilku dni.

Galeria:

Zakaz handlu w niedziele oczami internautów. Zobacz najlepsze memy

Zakaz handlu w niedzielę

Zgodnie z ustawą, od 1 marca 2018 r. w kolejnych miesiącach będą dwie niedziele handlowe, w 2019 r. – jedna niedziela w miesiącu, a od 2020 r. zakaz handlu będzie obowiązywał już we wszystkie niedziele (z pewnymi odstępstwami). Ustawa o zakazie handlu w niedzielę nie obejmuje sklepów zlokalizowanych na terenie dworców. Tak będzie w przypadku Biedronki znajdującej się na Dworcu Centralnym w Warszawie. Państwowa Inspekcja Pracy argumentuje, że obiekt znajduje się bezpośrednio w hali dworca i jego działalność może być uznana za „służącą obsłudze podróżnych”. Ponadto, franczyzobiorcy sieci Żabka będą mogli prowadzić działalność gospodarczą w niedzielę, pod warunkiem realizowania sprzedaży osobiście i na własny rachunek. Otwarte w niedzielę będą także stacje benzynowe.

PO składa projekt odwołujący zakaz handlu w niedzielę

Platforma Obywatelska zapowiedziała złożenie projektu ustawy odwołującej ograniczenie handlu w niedzielę na najbliższym posiedzeniu Sejmu. – Jarosław Kaczyński próbuje nam ułożyć życie na swoją modłę – mówił poseł Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann prezentując projekt ustawy, która zdaniem polityka PO przywraca normalność. – Kaczyński nie będzie mówił, co mamy robić w niedziele – czy iść na zakupy, do kina, czy do kościoła, każdy powinien mieć wolny wybór – stwierdził Neumann.