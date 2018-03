Koalicja PiS i PSL na wybory w samorządach? Lider Ludowców zabrał głos

– Jesteśmy tutaj zgodni, że nie wejdziemy w koalicję z partią, która jest antysamorządowa, a taką partią jest dzisiaj PiS. Nie ulegliśmy pokusom, a takim pokusom byli poddawani nasi radni we wszystkich 15 województwach przez ostatnie dwa lata. Zaraz po objęciu rządów, PiS próbowało przejąć władzę w kilku sejmikach. Do dzisiaj im się to nie udało. Formacja, która dzisiaj rządzi w Polsce, ma program antysamorządowy. Jest skupiona na tym, żeby odbierać kompetencje samorządom. Nie ma możliwości zawarcia koalicji w sejmikach – zapewnił lider Ludowców.

Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że „jeśli chodzi o powiaty i gminy tam by nie sprowadzał polityki warszawskiej czy wojewódzkiej” . – Strategicznie w tych wyborach idziemy samodzielnie i walczymy o jak najlepszy wynik dla nas. Jesteśmy otwarci na współpracę z tymi, którzy podzielają nasze wartości. PiS naszych wartości nie podziela – podkreślił przewodniczący PSL.

„Nie ma sensu budowania zjednoczonej opozycji przeciwko PiS-owi”

– Nie ma sensu budowania zjednoczonej opozycji przeciwko PiS-owi – zadeklarował na antenie Polskiego Radia Marek Sawicki. daniem byłego ministra, największym zagrożeniem dla PiS-u jest sam PiS, który „spokojnie się powoli rozmontuje”. – Natomiast różnorodność koncepcji, programów, ale także elektoratów dzisiejsze opozycji poza Prawem i Sprawiedliwością w mojej ocenie (...) wskazuje na to, że pójście na jednej liście wyborczej byłoby znaczącym ograniczeniem możliwości zwycięstwa – stwierdził Marek Sawicki. Jego zdaniem opozycja powinna zbudować co najmniej trzy bloki wyborcze poza Prawem i Sprawiedliwością. – Jeśli jest ta koncepcja liberalna w Nowoczesnej i Platformie, to życzymy im powodzenia – stwierdził.

Marek Sawicki przekonywał, że PSL chce tworzyć z samorządowcami ludowo-konserwatywny blok wyborczy, żeby pokazać alternatywę dla wieloletniej wojny PO-PiS. – To wyborcy samorządowi określą, jak będzie, a znam przypadki już dzisiaj w tej kadencji, że są takie powiaty i są takie gminy, gdzie Polskie Stronnictwo Ludowe także z Prawem i Sprawiedliwością ma koalicje. Więc dla dobra lokalnych wyborców i przy porozumieniu programowym takich koalicji nie wykluczamy – dodał.

