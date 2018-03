SN dementuje doniesienia o uniewinnieniu prokuratora, który prowadził po pijanemu

Jak informował portal wPolityce.pl, Sąd Najwyższy miał uwolnić od odpowiedzialności prokuratora z Kielc, który został przyłapany na jeździe po pijanemu. Według portalu, prokurator miał uznać, że mógł nie wiedzieć, że ma we krwi alkohol. Chodzi o sytuację z lipca 2013 r. Policjanci przed godziną 08.00 zatrzymali 55-letniego kierowcę, którym okazał się prokurator z Kielc. Po niecałym roku od zatrzymania sąd wymierzył mu karę grzywny i na rok odebrał prawo jazdy. Ponadto sąd dyscyplinarny w dwóch instancjach uznawał go za winnego.

Do tych informacji odniósł się rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski, który poinformował, że w tej sprawie Sąd Najwyższy po rozpoznaniu kasacji obwinionego uchylił orzeczenie Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuraturze Generalnym i sprawę przekazał temu sądowi do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym.

Rzecznik wyjaśnił, że uchylenie nastąpiło ze względu na „rażące błędy procesowe popełnione przez odwoławczy sąd dyscyplinarny dla prokuratorów, które polegały na nierozpoznaniu przez ten sąd jednego z zarzutów przedstawionych przez obwinionego prokuratora w odwołaniu od orzeczenia sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji”.