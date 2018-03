Michał Dworczyk najpoważniejszym kandydatem prawicy do walki o Warszawę? Popiera go Patryk Jaki

Konferencja Ziobry ws. zabójstwa Jaroszewiczów. Dwóch sprawców przyznało się do winy

Prokurator Rafał Babiński potwierdził, że dwóch oskarżonych przyznało się do zamordowania małżeństwa Jaroszewiczów i obecnie przebywa w areszcie. To członkowie tzw. Gangu Karateków. Minister Zbigniew Ziobro dodał przy tej okazji, że to...